Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün dijital dünyada güvenlik için farkındalık çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen SİBERAY Programı kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk'ün de katıldığı toplantıda, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa dışı Bahis, Güvenli İnternet Kullanımı, Hayatımızda Teknoloji ve İnternet ve Kişisel Veri Güvenliği konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.