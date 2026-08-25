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Türkiye’de hizmet veren bir telekomünikasyon firmasının sistemlerine erişim sağlandığı ve bu durumun bir siber suç platformunda pazarlık konusu edildiği iddia edildi. Ortaya atılan iddialara göre bir forum kullanıcısı, elde ettiğini öne sürdüğü erişim imkanı için kripto para birimi Bitcoin üzerinden ödeme talep ediyor.

BİTCOİN TALEP EDİLİYOR

Söz konusu gelişme, Dark Web Informer hesabı tarafından X platformu üzerinden paylaşılan bir gönderiyle gündeme taşındı. Paylaşılan ekran görüntüsünde, yer altı dünyasında faaliyet gösteren bir forum üyesinin Türkiye merkezli bir telekom şirketinin altyapısına sızdığını savunarak bu erişimi satışa çıkardığı görülüyor.

İlanda yer alan detaylarda, sağlanan erişimin kurumun Azure Active Directory yapısına ulaştığı ve veritabanı yöneticisi (SA) seviyesinde yetkiler barındırdığı ileri sürülüyor. İlan sahibi, erişimin yaklaşık 100 sunucu ile sisteme etki edebildiğini ve hedef altyapıda herhangi bir antivirüs ya da EDR güvenlik yazılımının aktif olmadığının tespit edildiğini savunuyor. Ayrıca ilgili şirketin yıllık gelirinin 25 milyon ila 50 milyon dolar seviyesinde olduğu iddialar arasında yer alıyor.

Satıcının bu erişim yetkisi karşılığında 2.487.240 satoshi, yani yaklaşık 0,02487240 Bitcoin (yaklaşık 1.920 dolar) talep ettiği ve ilanının bir yer altı erişim pazarında da aktif olarak sergilendiği aktarılıyor.

ŞİRKETİN KİMLİĞİ DOĞRULANMADI

Yapılan paylaşımda hedef alınan telekomünikasyon firmasının ismine yer verilmezken, forumdaki satıcının öne sürdüğü iddialar henüz bağımsız güvenlik kaynaklarınca doğrulanabilmiş değil. Bu doğrultuda bahsi geçen şirketin sistemlerine fiilen sızılıp sızılmadığı, erişimin geçerliliğini koruyup korumadığı ve belirtilen yetki seviyelerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı belirsizliğini koruyor.



Kaynak: DonanımHaber