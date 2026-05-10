Günümüzde çocukları tablet ve telefonun cazibesinden koparmak, ebeveynler için adeta bir sabır testine dönüştü. Uzmanlar, çocuklarda artan ekran bağımlılığının bilişsel gelişimi yavaşlattığı konusunda uyarıyor; çözüm ise yasaklamak değil, yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor.

Dijital çağın içine doğan çocuklar için tablet ve telefonlar artık birer oyuncağın ötesinde, hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak kontrolsüz kullanımın çocuklarda uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi ciddi sorunlara yol açması, ebeveynleri yeni arayışlara itiyor. Çocuk gelişim uzmanları, dijital dünyadan kopmanın anahtarının sert yasaklar koymak değil, çocuğa alternatif bir yaşam alanı sunmak olduğunu vurguluyor.

AİLELER ÖNCE KENDİ ALIŞKANLIKLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ

Süreci yönetmek isteyen ebeveynlerin ilk olarak kendi alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekiyor. Çocuğun en büyük referans noktasının ebeveyn davranışları olduğunu belirten uzmanlar, ev içerisinde "ekransız saatler" ilan edilmesini öneriyor. Özellikle akşam yemeklerinde ve uyumadan önceki son bir saatte tüm cihazların kapatılması, aile içi iletişimi güçlendirirken çocuğun zihnini dinlendiriyor.

Teknolojiye ayrılan vaktin yerini doldurmak ise sürecin en kritik aşamasını oluşturuyor. Çocuğu sadece ekrandan uzaklaştırmak yetmiyor; onun yaratıcılığını tetikleyecek fiziksel oyunlar, sanatsal aktiviteler veya doğa yürüyüşleri gibi somut uğraşların sürece dahil edilmesi şart görülüyor. "Sıkılmak yaratıcılığın başlangıcıdır" diyen uzmanlar, çocukların boş vakitlerini hemen dijital bir içerikle doldurmak yerine, onlara kendi oyunlarını kurabilecekleri fırsatların verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

CEZA VE ÖDÜL MEKANİZMASI OLARAK KULLANIMAMALI

Son olarak, teknoloji kullanımının bir ceza veya ödül mekanizmasına dönüştürülmemesi büyük önem taşıyor. Belirli kurallar çerçevesinde, sınırları önceden çizilmiş bir kullanım planı, çocuğun teknolojiyle olan ilişkisini daha sağlıklı bir zemine oturtuyor. Bu sayede çocuklar, dijital dünyanın esiri olmak yerine, onu kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenerek büyüme imkanı buluyor.