Kaspersky'nin Kasım 2025'te yürüttüğü küresel anketin Türkiye'ye özgü bulguları, dijitalleşmenin aile içi ortak vakit geçirme biçimlerini kökten değiştireceğini gösteriyor.

Şirketin açıklamasına göre, Türkiye'deki yanıt verenlerin %93'ü, dijital dönüşümün ailelerin birlikte keyif aldığı aktiviteleri temelden etkileyeceğine inanıyor. Bu süreç, bağların ileri teknolojiler etrafında yeniden şekillendiği, yenilikçi ritüellerin yanı sıra bazı zorlukları da beraberinde getirecek bir geleceğe işaret ediyor.

Katılımcıların %56'sı, yapay zeka temelli uyku öncesi hikaye anlatımının yaygınlaşacağını tahmin ederken, küresel ortalamada 18-34 yaş aralığında bu beklenti %53 olarak ölçüldü.

Türkiye'de ankete katılanların %40'ı, çocukların ileride gerçek hayvan yerine dijital evcil hayvanları tercih edebileceğini öngörüyor.

Aile kutlamalarının standart biçimde video konferans üzerinden yapılacağını düşünenlerin oranı %56 olurken, %29'u aile tatillerinin tamamen sanal gerçeklik (VR) ortamlarında yaşanabileceğini belirtiyor.

Kaspersky, yapay zekanın çocuk dünyasını zenginleştirme potansiyeli taşıdığını kabul etmekle birlikte, bu etkileşimlerin özenle yönetilmesinin şart olduğunu vurguluyor. Ebeveynlere, güçlü gizlilik standartlarına sahip platformları seçmeleri, ekran kullanımını dengede tutmaları ve "Kaspersky Safe Kids" benzeri araçlarla denetim mekanizmalarını artırmaları tavsiye ediliyor.

Bu eğilim, ailelerin dijital alışkanlıklarının tekdüze bir değişim yerine kültürel doku ve teknolojik erişim düzeyine göre çeşitlenen bir evrim izleyeceğini ortaya koyuyor.

EV ROBOTLARI AİLE ÜYESİ GİBİ KABUL EDİLEBİLİR

Yanıt verenlerin %57'si, ev robotlarının ileride aileden biriymiş gibi algılanacağını düşünüyor. Ders verebilen, oyun oynayabilen ve duygusal yakınlık sunabilen yapay zeka cihazlarının artmasıyla siber güvenlik önemi daha da büyüyecek. Bu bağlamda ev ağlarında fabrika şifrelerinin değiştirilmesi, yazılımların düzenli güncellenmesi ve ağın bölümlere ayrılması öneriliyor.

Açıklamada sözlerine yer verilen Kaspersky META Bölgesi Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, teknolojinin aileleri ayırmadığını, ortak alanları yeni baştan tanımladığını ifade etti.Jedidi, dijital ile fiziksel dünyanın iç içe geçtiği bir geleceğin yaygın beklenti olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bir büyükanne ya da büyükbabanın bir doğum günü kutlamasına hologramla katılması ya da kardeşlerin dünyanın farklı köşelerinden aynı dijital evcil hayvana birlikte bakması buna örnek. Asıl mesele ve fırsat, bilinçli şekilde güvenli dijital ortamlar inşa etmek, bu ortamların güvenli, saygılı ve nihayetinde bizi birbirimize daha da yakınlaştıran araçlar olmasını sağlamak."