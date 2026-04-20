Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, LEADER yaklaşımı “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması” tedbiri kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde Osmaneli’nde önemli bir çalışma hayata geçirildi.

Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Yerel Eylem Grubu (YEG) tarafından yürütülen “Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi” kapsamında anket çalışması geniş katılımla gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Yeşilay temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada, vatandaşların dijital alışkanlıkları bilimsel yöntemlerle analiz ediliyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda Mayıs ayında teknoloji bağımlılığı, dijital detoks ve güvenli internet kullanımı gibi konularda eğitimler düzenlenecek.

Yapılan çalışmanın hedefi, daha bilinçli, sağlıklı ve güçlü bir Osmaneli olarak açıklandı.