Diff’rent Strokes'un unutulmaz yıldızı Melanie Watson Bernhardt 57 yaşında öldü! Cam kemik hastalığı ile mücadele ediyordu

1980'lerin ikonik dizisi Diff’rent Strokes'ta "Kathy Gordon" karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran oyuncu Melanie Watson Bernhardt, 57 yaşında hayata veda etti.
Diff’rent Strokes'un sevilen oyuncusu Melanie Watson Bernhardt, 57 yaşında osteogenesis imperfecta nedeniyle hayatını kaybetti. Engelli temsiliyle iz bırakan Bernhardt, Train Rite ile hizmet köpekleri eğiterek mirasını sürdürmüştü.
Uzun yıllardır sürdürdüğü sağlık mücadelesi, Colorado Springs'teki hastane sürecinin ardından sona erdi.
Diff’rent Strokes'un unutulmaz konuk oyuncularından Melanie Watson Bernhardt, 26 Aralık 2025'te Colorado Springs'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
MELANİE WATSON BERNHART KİMDİR?
Melanie Watson Bernhardt (kızlık soyadı Watson), 20 Temmuz 1968'de Kaliforniya'nın Dana Point şehrinde doğan Amerikalı eski çocuk oyuncu ve hayırseverdir. 1980'lerin kült sitcomu Diff'rent Strokes'ta "Kathy Gordon" karakterini canlandırmasıyla tanınır.
Bu rolde 1981-1984 yılları arasında dört bölümde yer aldı ve tekerlekli sandalye kullanan bir karakteri oynayarak engelli bireylerin televizyonda gerçekçi temsiline öncülük etti.
Doğuştan osteogenesis imperfecta (kırılgan kemik hastalığı) adlı nadir genetik rahatsızlıkla mücadele etti.
Bu hastalık kemiklerin kolay kırılmasına, kısa boya ve diğer sağlık sorunlarına yol açar. Çocukluğundan itibaren tekerlekli sandalye kullanan Bernhardt, rolüyle dönemin televizyonunda engellilik farkındalığına önemli katkı sağladı.
Dizi sonrası oyunculuğu bırakarak hayır işlerine yöneldi. Train Rite adlı kuruluşun kurucusu ve yöneticisi oldu; bu organizasyon barınaktaki köpekleri hizmet hayvanı olarak eğiterek engelli bireylere destek sağladı.
1994-1996 yılları arasında Robert (veya Roger) Bernhardt ile evli kaldı.Uzun süren sağlık mücadelesi sonrası 26 Aralık 2025'te, 57 yaşında Colorado Springs'te hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, kanama komplikasyonları olarak belirtildi.
Bernhardt, engellilik temsilindeki öncü rolü ve hizmet hayvanları alanındaki çalışmalarıyla hatırlanan ilham verici bir figürdür.