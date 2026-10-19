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Almanya'da siyasi gerekçelerle iltica başvurusunda bulunan bazı Türk vatandaşlarının, başvurularını desteklemek amacıyla Türkiye'de para karşılığında ceza soruşturması açtırdığı iddiası gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden organize edildiği öne sürülen sistemde, rüşvet karşılığında başlatılan soruşturmaların resmi yargı kayıtlarına işlendiği ileri sürüldü.

Alman Die Zeit gazetesinin haberine göre, bazı iltica başvurusu sahipleri, Türkiye'de siyasi baskı altında olduklarını kanıtlamak için gerçek ceza soruşturması dosyaları temin ediyor. İddiaya göre rüşvet alan savcılar tarafından başlatılan soruşturmalar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) kaydediliyor. TikTok ve Telegram üzerinden pazarlanan hizmetlerin, Almanya'ya yasa dışı geçişi de kapsayan paketlerle birlikte 6 bin eurodan başlayan fiyatlarla sunulduğu belirtiliyor.

UYAP KAYITLARI İLTİCA BAŞVURULARINDA KULLANILIYOR

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren UYAP'ta soruşturma dosyaları, iddianameler ve mahkeme kararları elektronik ortamda kayıt altına alınıyor. Vatandaşlar, erişim yetkileri kapsamındaki yargı dosyalarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Almanya'da iltica talebinde bulunan bazı kişilerin ise Türkiye'de haklarında yürütülen soruşturmaları siyasi takibata uğradıklarının kanıtı olarak Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) sunduğu ifade ediliyor.

SAHTE SİTELERİN YERİNİ GERÇEK SORUŞTURMALAR MI ALDI?

Alman makamlarının daha önce sahte UYAP internet siteleri üzerinden hazırlanan belgelerle karşılaştığı belirtildi. Gerçek sisteme benzeyecek şekilde tasarlanan bu sitelerin sahte olduğu, internet adreslerinin incelenmesiyle anlaşılabiliyordu.

Ancak son iddialar, doğrudan resmi sistemde kayıtlı soruşturmaların da iltica başvurularında kötüye kullanılabileceğini gündeme getirdi. BAMF Daire Başkanı Patrick Schmidtke, başvuruları değerlendiren görevlilerin çok sayıda tutarsızlıkla karşılaştığını belirtti.

800 EURO KARŞILIĞINDA SORUŞTURMA İDDİASI

İddia edilen yöntemde, iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişi önce sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir paylaşım yapıyor. Ardından rüşvet aldığı öne sürülen bir savcının, paylaşımı cumhurbaşkanına hakaret kapsamında değerlendirerek soruşturma başlattığı ileri sürülüyor.

Soruşturmanın UYAP'a kaydedilmesiyle birlikte başvuru sahibi, Almanya'daki iltica dosyasında Türkiye'de hakkında ceza takibatı yürütüldüğünü gösteren resmi bir kayıt sunabiliyor.

GAZETECİLERE 800 EUROYA DOSYA TEKLİF ETTİLER

İddiaları araştıran Alman gazeteciler, söz konusu hizmetleri sunduğunu belirten kişilerle müşteri gibi iletişime geçti. Görüşülen kişilerden birinin 800 euro karşılığında ceza soruşturması başlatılması, ev araması yapılması ve iddianame hazırlanmasını teklif ettiği aktarıldı.

Bu kişi, söz konusu belgelerle farklı ülkelerde oturma izni alınabileceğini savunurken Hamburg ve Berlin'de hizmetinden yararlanan müşterileri bulunduğunu da iddia etti. Görüşülen bir başka kişi ise yöntemin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek Türkiye'ye dönülmesi durumunda açılan soruşturmaların hukuki sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

TÜRK VATANDAŞLARININ İLTİCA BAŞVURULARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında Türk vatandaşları üçüncü büyük grubu oluşturuyor. 2021 yılından bu yana Türk vatandaşları tarafından yaklaşık 140 bin iltica başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

Türk vatandaşlarının başvurularında koruma oranının 2020 yılında yüzde 43 seviyesindeyken yaklaşık yüzde 12'ye kadar gerilediği ifade ediliyor. BAMF ise her iltica başvurusunun kendi koşulları ve sunulan deliller çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirildiğini vurguluyor.

Frankfurt'ta görev yapan ve Türkiye kaynaklı iltica başvurularına ilişkin raporlar hazırlayan uzman Kamil Taylan, ortaya atılan iddiaların gerçek mağdurlar açısından da olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan Gelsenkirchen İdare Mahkemesi'nde iki ayrı dairenin yalnızca iltica başvuruları reddedilen Türk vatandaşlarının açtığı davalarla ilgilendiği belirtildi. Mahkemede halen sonuçlanmayı bekleyen 685 dava bulunurken, dosyalar arasında 2019 yılında açılmış davaların da yer aldığı kaydedildi.