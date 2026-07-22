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Kaynak: İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ticari avcılık gerçekleştiren teknelere yönelik kapsamlı bir denetim çalışması yürütüldü.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki personeller tarafından düzenlenen incelemelerde, limanda demirli bulunan ticari teknelerdeki av malzemeleri ve balık ağları ayrıntılı şekilde gözden geçirildi. Kontroller sırasında özellikle ağların göz açıklığı boyutları ve diğer teknik standartlarının, yürürlükte olan su ürünleri düzenlemelerine denkliği incelendi.

Deniz ekosisteminin muhafazası, su ürünleri potansiyelinin yarınlara taşınması ve usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi adına yürütülen bu saha çalışmalarının devam edeceği vurgulandı. Yetkili isimler, avlanma esaslarına riayet edilmesinin hem denizdeki doğal dengenin korunması hem de balıkçılık sektörünün geleceği bakımından kritik bir rol oynadığını aktardı.