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Kaynak: İHA

Aydın'ın Didim bölgesindeki pamuk ekili arazilerde düzenli saha denetimleri kararlılıkla yürütülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, periyodik denetimler çerçevesinde ekim sahalarındaki bitkileri ve zararlı yakalama tuzaklarını ayrıntılı şekilde gözden geçirdi. İncelemeler sonucunda rekolteyi veya ürün kalitesini riske atacak boyutta bir zararlının bulunmadığı ilan edildi.

Arazi taramaları esnasında çiftçilerle görüşen uzmanlar; pamukta takip edilmesi gereken hususlar, bakım süreçleri ve zararlılarla etkin mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. İlçe müdürlüğü yetkilileri, üretim dönemi boyunca saha gözlemlerine ara vermeden devam edileceğini ve olası zararlı tehditlerinin erkenden saptanması için çalışmaların titizlikle yürütüleceğini aktardı.