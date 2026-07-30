Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Didim ilçesine bağlı Yeşiltepe siteleri Balova mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alandan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Didim Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında, alevlerin konutlara sıçramaması için adeta zamanla yarışıldı. Vatandaşlar da yangının evlerine ulaşmaması adına hortumlarla soğutma çalışmalarına katkı sağladı.

EVLER ZARAR GÖRMEDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin ve mahalle halkının ortak müdahalesiyle alevler binalara ulaşmadan tamamen kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir ev zarar görmezken, can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ekiplerce inceleme başlatıldı.