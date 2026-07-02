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Kaynak: İHA

Kutlama programı, Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül ile ilçe protokolü katıldı. Törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Programın ikinci bölümü Altınkum Rıhtımı’nda düzenlenen etkinliklerle sürdü. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda lokma ikramı yapıldı. Daha sonra teknelerle denize açılan katılımcılar, deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bırakarak anlamlı bir törene imza attı.

Kabotaj Kanunu’nun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığını ve egemenlik haklarını simgeleyen bu tarihi kazanım bir kez daha gururla hatırlandı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, denizcilik kültürünün yaşatılmasının ve Cumhuriyet’in denizlerdeki egemenlik anlayışının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği bu büyük mirası korumaya, denizcilik kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleriyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılını kutladı.