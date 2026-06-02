Kış döneminde larva ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Didim Belediyesi, vektörlerle mücadele kapsamında gerekli çalışmaları düzenli olarak yürütüyordu. Ancak meclis ve yargı kararları doğrultusunda bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yetki ve sorumluluk daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesine devredilmişti.

Vektörle mücadelenin düzenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilaçlama çalışmalarında yaşanabilecek gecikmelerin halk sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Başkan Gençay yaptığı açıklamada, “Uzun süredir sürdürdüğümüz girişimler ve ilgili kurumlara yaptığımız başvurular neticesinde konu Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş ve görüşler belediyemize iletilmiştir. Ayrıca 10 ilçe belediyesiyle ortaklaşa alınan karar doğrultusunda, mücadele çalışmalarının aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması için ilaçlama faaliyetlerine yeniden başlama kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Gençay, ekiplerin dün akşam itibarıyla sahada görev yapmaya başladığını söyledi.

Didim Belediyesi ekipleri, mevcut araç filosu ve teknik donanımıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürecek.