Türkiye Dans Sporları Federasyonu ev sahipliğinde ve Dünya Dans Sporları Federasyonu organizasyonuyla bir otelde düzenlenen turnuvaya 15 ülkeden 124 dansçı katıldı.

Yarışmada sporcular farklı yaş ve kategorilerde jüri karşısına çıkarak en yüksek puanı almak için performans sergiledi.

Yetişkin Latin kategorisinde Konstantin Gorodilov–Polina Figurenko, Senior 2 standartta Thomas Woelfle–Maria Huber Woelfle, gençler Latin’de Ronald Kogan–Alina Potapova, yıldızlar 1 Latin’de Ali Görmez–Nehir Erkılınç, yıldızlar 2 Latin’de Ronald Kogan–Alina Potapova ve minikler 2 Latin’de Kaan Karayazgan–Ece Venus Sirer birinci oldu.

Solo kategorilerde gençler Latin kadınlarda Tülin Şahin, minikler 2’de Beren Ünal zirvede yer aldı.

Gençler standartta Robert Peik–Rosanna Nurmsalu, yıldızlar 1 ve 2 standartta farklı kategorilerde aynı isimler öne çıktı. Minikler 2 standartta Kaan Karayazgan–Ece Venus Sirer, senior 2 Latin’de Pham Trung Hoa–Nguyen My Trang birincilik elde etti.

Senior 3 standartta Matthias Diehl–Nicole Rennhack, yükselen yıldızlar Latin’de Nuno Duarte–Rafaela Alexandra da Silva Duarte şampiyon oldu. Ayrıca yıldızlar solo Latin kadınlarda Sahra İnamlık iki ayrı kategoride birincilik kazandı.

Avrupa Şampiyonası Senior 1 standart kategorisinde Stefano Manni–Tatiana Manni şampiyonluğa ulaştı.