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“Dünya Bize Emanet” sloganıyla hayata geçirilecek programlarda kıyı temizliği çalışmaları, çocuklara yönelik etkinlikler, geri dönüşüm temalı defileler ve sıfır atık farkındalık faaliyetleri yer alacak.

Etkinlikler çerçevesinde, 9 Haziran’da Cennet Koyu’nda, 10 Haziran’da ise Akbük Çamkoru Plajı’nda çevre derneklerinin katılımıyla kıyı temizliği yapılacak. Her iki etkinlik de 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

9 Haziran’da Amfi Tiyatro Yeşil Alan’da saat 15.00’te başlayacak programda, anaokulu ve kreş öğrencilerinin hazırladığı “Dönüşen Dünyanın Minik Tasarımcıları” adlı defile saat 16.00’da sahnelenecek. Günün devamında ise saat 17.00’de Didim Belediyesi Çocuk Korosu izleyicilerle buluşacak.

10 Haziran’da Akbük Zübeyde Hanım Parkı’nda düzenlenecek etkinlikler de saat 15.00’teki açılış programıyla başlayacak. Saat 16.00’da çocukların hazırladığı defile gerçekleştirilecek, ardından saat 17.00’de çocuk korosu sahne alacak.

Program süresince sokak hayvanları için mama, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek amacıyla da kompost toprak dağıtımı yapılacak. Ayrıca Kadın Meclisi’nin kuracağı stantlarda sıfır atık temalı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çevre bilincinin yeni nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, doğanın korunmasına ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.