Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu tespit ederek takibe aldı. Kısa süren takibin ardından durdurulan bottaki kontrollerde, yurt dışına yasa dışı geçiş hazırlığında olan 25 kaçak göçmen bulundu.

Operasyon kapsamında, botta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.