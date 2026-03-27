Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda önemli bir müdahale gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucu Akbük Limanı’ndan hareket eden bir tekne, Panayır Adası açıklarında durduruldu.

TEKNEDE 101 GÖÇMEN YAKALANDI

24 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonda teknede yapılan kontrollerde 101 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarla 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Toplam 4 organizatör şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖÇMENLER İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.