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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim açıklarında, önceki gün saat 09.00 sıralarında, motor arızası yapan teknedeki kaçak göçmenlerin yardım çağrısı sonrası çalışma yürüttü. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu (TCSG-21) ve ekipleri, sürüklenen teknedeki 3’ü çocuk toplam 17 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere 'Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Teknedeki 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.