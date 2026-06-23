2026 FIFA Dünya Kupası'na ikide iki yaparak başlayan son finalist Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın annesi hayatını kaybetti.

DESCHAMPS KAMPI TERK EDEREK FRANSA'YA GİDECEK

Tecrübeli teknik adamın annesinin cenazesine katılmak için Fransa'ya döneceği açıklandı. Grubun son maçında Norveç'e karşı takımın başında Deschamps'ın yerine Guy Stephan yer alacak.

FRANSA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Fransa Milli Takımı'nın kampında bulunan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ile mutabakat sağlanarak, Didier Deschamps, dönüşüne kadar grubun liderliğini yardımcısı Guy Stephan'a emanet etti. Bu son derece acı dolu anda, antrenöre ve ailesine çok sabır diliyor ve Federasyon içindeki herkesin desteğini onlara iletiyoruz." denildi.