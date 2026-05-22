Perşembe akşamlarının iddialı yapımı olarak öne çıkan dizide özellikle Dicle ve Erkan’ın romantik sahneleri büyük yankı uyandırdı. Erkan’ın Dicle’ye söylediği, “Sen bu gece o kadar büyük bir şey öğrendin ki… Kalbin dolu, zihnin dolu, ruhun dolu” sözleri sahnenin en çok paylaşılan anlarından biri oldu.

SOSYAL MEDYDAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahne için izleyicilerden, “Birbirlerine inanılmaz yakışıyorlar”, “Bu sahnede resmen heyecandan çığlık attım”, “Uzun zamandır böyle uyumlu bir çift izlememiştik” ve “Senaryo temposunu hiç düşürmüyor” gibi yorumlar geldi.

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan Sevdiğim Sensin, rakip yapımları geride bırakmayı sürdürüyor. Dizi, son haftalarda özellikle Halef: Köklerin Çağrısı karşısındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Bölümde Dicle, yıllardır öldüğünü sandığı ablasıyla ilgili gerçeği öğrenince hayatının en büyük yüzleşmelerinden birini yaşadı. Bir yanda ona gerçekleri anlatan Kadir, diğer yanda ise sırları saklayan Erkan vardı. Ablasının aslında hayatta olduğunu öğrenmesi Dicle için büyük bir yıkıma dönüşürken, genç kadın tüm yaşananlara rağmen kardeşine ulaşabilmek için güçlü kalmaya çalıştı.

Öte yandan Hamdi’nin ölümü Aldur ailesinde derin bir krize neden oldu. Köşkte yas ve hesaplaşmalar birbirine karışırken, Esat’ın aldığı radikal karar dengeleri değiştirdi. Ferman’ın karanlık planları ise Civan ve Nilüfer’in ilişkisini zor bir sınavın içine sürükledi.

Bölüm finaline doğru Erkan’ın Dicle’ye yapmayı planladığı önemli teklif ise ortaya çıkan yeni bir gerçekle yarıda kaldı ve gelecek bölüm için merakı artırdı.

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin hikâyesi Coşkun Irmak tarafından kaleme alınırken, senaryosunu Yeşim Aslan yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta oturuyor.