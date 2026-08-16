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Kaynak: AA

Olay, öğle saatlerinde İdil'e bağlı Sulak köyü yakınlarındaki Elo Dino Kasrı piknik alanında meydana geldi. Nehre giren 4 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevrede bulunanların müdahalesi sonucunda 3 kişi sudan çıkarıldı. Ancak Yeşim İzer'e ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar da bölgeye gönderildi. Bunun yanı sıra Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç ekipleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından Su Altı Arama Kurtarma Timi talep edildi.

Çalışmaların daha elverişli şartlarda sürdürülebilmesi için Ilısu HES İşletme Müdürlüğünden baraj kapaklarının kapatılması ve nehirdeki su debisinin azaltılması istendi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Yeşim İzer'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.