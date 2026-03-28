Cizre ile Kasrik beldesi arasında geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait ham petrol boru hattında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak meydana geldi. Sızıntı sonucu çevreye yayılan petrolün Dicle Nehri’ne karıştığı bildirildi.

Nehir yüzeyi ham petrolle kaplanırken, çevreye yoğun bir koku yayıldı. İhbar üzerine bölgeye TPAO ekipleri ve ilgili birimler sevk edildi. Boru hattındaki akışı kesen ekipler, sızıntının yaşandığı noktada onarım çalışmasını kısa sürede tamamlayarak kaçağı kontrol altına aldı.

Belediye ekipleri ise kirlilik nedeniyle arıtma tesisini geçici olarak durdurdu ve ilçeye su akışını kesti.

Çocuklarıyla parkta dolaşırken petrol kokusu aldığını belirten Serdar Kerimoğlu, kokunun kaynağını araştırırken nehir yüzeyinde petrol tabakasıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Kerimoğlu, “Şu an nehirde neredeyse petrol akıyor. Bu durum canlılar için ciddi tehlike oluşturuyor. Yetkililerden beklentimiz sızıntının tamamen giderilmesi ve nehirde gerekli temizliğin yapılması” dedi.