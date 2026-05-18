Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 2026-2030 döneminde toplam 100 milyar liralık yatırım planladığını açıkladı. Bu yatırımın 60 milyar liralık kısmı kırsal alanlara ayrılacak.



Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirketin bugüne kadar yaptığı yatırımların 85 milyar lirayı aştığını belirtti. Yeni planla birlikte toplam yatırım büyüklüğü 185 milyar liraya ulaşacak.

Arvas, yatırımların odağında yalnızca şehir merkezlerinin değil, kırsal bölgelerin de bulunduğunu vurguladı.

ŞANLIURFA YATIRIMLARIN MERKEZİNDE

Şanlıurfa, şirketin yatırım planında özel bir yere sahip. Kentte bugüne kadar yapılan yatırımlar 27 milyar lirayı aşarken, sadece geçen yıl 4 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi.

Enerji ihtiyacının tarım, sanayi ve kırsal yerleşimler dahil geniş bir alana yayılması, Şanlıurfa’yı stratejik konuma taşıyor.

KIRSAL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞEBEKE VURGUSU

Planlanan yatırımlar kapsamında:

Şebeke modernizasyonu

Akıllı altyapı dönüşümü

Hizmet kalitesinin artırılması

gibi alanlara odaklanılacak. Amaç, kırsalda da kesintisiz ve kaliteli enerjiye erişim sağlamak.



KAYIP-KAÇAK ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Arvas, teknoloji ve altyapı yatırımları sayesinde önemli bir başarı elde edildiğini belirtti:

Özelleştirme öncesi: %76

2025 itibarıyla: %35

Kayıp-kaçak oranındaki bu düşüşün, akıllı şebeke uygulamaları ve denetim sistemleri sayesinde gerçekleştiği ifade edildi.

ENERJİDE HEDEF: “3K” DÖNÜŞÜMÜ

Dicle Elektrik’in vizyonu;

Kayıpsız

Kesintisiz

Kaliteli

enerji arzı sağlamak üzerine kurulu. Yapılacak yatırımlarla hem hizmet kalitesinin artırılması hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.