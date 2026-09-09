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Kaynak: Haber Merkezi

Curaçao Milli Takımı, teknik direktör Dick Advocaat ile yoluna devam etme kararı aldı. Federasyon, deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Advocaat yönetiminde uluslararası arenada önemli adımlar atıldığı belirtilerek, sözleşmenin uzatılmasıyla birlikte istikrarın tercih edildiği ifade edildi.

TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI

Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, önemli bir başarıya imza atarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

Bu sonuçla Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme başarısı gösterdi. Federasyon da elde edilen başarının ardından Advocaat'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.