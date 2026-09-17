Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’”

“DIANA’NIN GERÇEK HİKÂYESİNİ ANLATMAK İSTEDİM”

2027’de Diana’nın ölümünün 30’uncu yılına girilecek olması nedeniyle çok sayıda röportaj talebi aldığını belirten Charles Spencer, bunun yerine kendi anılarını kaleme almaya karar verdiğini söyledi.

Spencer, kitabında Diana’yı yalnızca dünyanın tanıdığı bir prenses olarak değil, birlikte büyüdüğü kız kardeşi olarak anlatmayı amaçladığını belirtti.

Yayıncı Penguin’in tanıtımına göre kitapta Spencer kardeşlerin çocukluk yıllarından Diana’nın Kraliyet Ailesi’ne girişine, evliliğinin dağılmasından 1997’deki ölümüne ve cenazenin düzenlendiği çalkantılı haftaya kadar pek çok ayrıntı yer alıyor.

Diana’nın 1997’deki cenaze töreninde yaptığı ve dünya çapında yankı uyandıran konuşmasıyla Kraliyet Ailesi’ne yönelik eleştirilerini açıkça dile getiren Spencer’ın yeni kitabı, yayımlanmadan önce başlayan tartışmalarla İngiliz monarşisini bir kez daha Diana’nın ölümünün ardından yaşananlarla yüzleşmek zorunda bıraktı.