Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’”

Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’”

Prenses Diana’nın kardeşi Kont Charles Spencer, 22 Eylül’de yayımlanacak yeni kitabında, Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles ile yaşadığı sert tartışmayı anlattı.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 1

Spencer, dönemin Galler Prensi Charles’ın kendisine “İçiniz rahat olsun, çok geçmeden unutacağız” dediğini öne sürdü. Buckingham Sarayı ise dikkat çeken bir açıklamayla iddialara yanıt verdi.

1997 yılında Paris’te geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, ölümünün üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.

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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 2

Diana’nın kardeşi Kont Charles Spencer’ın kaleme aldığı “Swan Song: Diana, My Sister” (Kuğu Şarkısı: Kız Kardeşim Diana) adlı kitap, 22 Eylül 2026’da yayımlanacak. Kitap, Spencer’ın kız kardeşinin hayatını ve ölümünün ardından yaşananları kendi gözünden kapsamlı biçimde anlattığı ilk eser olma özelliği taşıyor.

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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 3

CENAZE TÖRENİNDEKİ TARTIŞMAYI ANLATTI
Kitaptan İngiliz basınına yansıyan bölümlerin en dikkat çekeni ise Diana’nın 6 Eylül 1997’de düzenlenen cenaze törenine ilişkin.

Spencer, annelerini kaybettiklerinde 15 yaşında olan Prens William ile 12 yaşındaki Prens Harry’nin cenaze kortejinde Diana’nın tabutunun arkasında yürütülmesine karşı çıktığını anlattı.

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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 4

Spencer’ın anlatımına göre, üst düzey bir saray görevlisi iki prensin kortejde yürüyeceğini bildirdi. Spencer bunun üzerine sert şekilde itiraz etti.

Yaşanan gerilimin ardından dönemin Galler Prensi Charles’ın kendisini telefonla aradığını belirten Spencer, görüşmenin kısa sürede büyük bir tartışmaya dönüştüğünü öne sürdü.

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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 5

“ÇOK GEÇMEDEN UNUTACAĞIZ”
Spencer, kitapta Charles’ın Diana’ya yönelik yaklaşımına ilişkin çok ağır bir iddiada bulundu.

Kral Charles’ın telefonda, Diana’ya karşı yıllardır taşıdığını düşündüğü küçümsemeyi açığa vurduğunu ileri süren Spencer, Charles’ın kendisine şu ifadeyi kullandığını iddia etti:

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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 6

“İçiniz rahat olsun, çok geçmeden unutacağız.”

Reuters’ın aktardığına göre söz konusu ifade, Spencer’ın yeni kitabında yer alan en dikkat çekici iddialardan biri oldu.

Spencer ayrıca Charles’ın, Diana’nın ölümünün dünya çapında yarattığı büyük üzüntü karşısındaki tutumunu da eleştirdi.

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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 7

KİTAPLAR YAYIMLANMADAN ÇALINDI
Kitabın yayımlanmasına günler kala yaşanan bir başka olay ise İngiliz basınının gündemine oturdu.

Kitabın Hollandaca baskısına ait dört nüshanın, Hollanda’da matbaadan depoya götürüldüğü sırada bir kamyondan çalındığı bildirildi.

Kamyon şoförünün zorunlu dinlenme molası sırasında kabinde uyuduğu, hırsızlığın bu sırada gerçekleştiği belirtildi. Olayla ilgili Hollanda polisinin soruşturma başlattığı aktarıldı.

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Diana’nın kardeşinden 29 yıl sonra Kral Charles’ı sarsacak iddia: ‘Çok geçmeden unutacağız’” - Resim: 8

“DIANA’NIN GERÇEK HİKÂYESİNİ ANLATMAK İSTEDİM”
2027’de Diana’nın ölümünün 30’uncu yılına girilecek olması nedeniyle çok sayıda röportaj talebi aldığını belirten Charles Spencer, bunun yerine kendi anılarını kaleme almaya karar verdiğini söyledi.

Spencer, kitabında Diana’yı yalnızca dünyanın tanıdığı bir prenses olarak değil, birlikte büyüdüğü kız kardeşi olarak anlatmayı amaçladığını belirtti.

Yayıncı Penguin’in tanıtımına göre kitapta Spencer kardeşlerin çocukluk yıllarından Diana’nın Kraliyet Ailesi’ne girişine, evliliğinin dağılmasından 1997’deki ölümüne ve cenazenin düzenlendiği çalkantılı haftaya kadar pek çok ayrıntı yer alıyor.

Diana’nın 1997’deki cenaze töreninde yaptığı ve dünya çapında yankı uyandıran konuşmasıyla Kraliyet Ailesi’ne yönelik eleştirilerini açıkça dile getiren Spencer’ın yeni kitabı, yayımlanmadan önce başlayan tartışmalarla İngiliz monarşisini bir kez daha Diana’nın ölümünün ardından yaşananlarla yüzleşmek zorunda bıraktı.

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