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Amedspor ile yollarını ayıran Mbaye Diagne’nin yeni adresi belli oldu. Süper Lig’e yükselmede önemli katkı sağlayan tecrübeli golcünün, Türkiye’de kalacağı ifade edildi.

YOLLAR AYRILDI

Sezon başı kampına katılmayan ve teknik heyetin planları arasında yer almayan Diagne ile Amedspor’un karşılıklı olarak yollarını ayırdığı belirtildi.

YENİ ADRES BATMAN PETROLSPOR

Haberlere göre Senegalli forvetin, TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

GOL KRALI OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon Amedspor formasıyla etkili bir performans sergileyen Diagne, 36 maçta attığı 29 golle ligin gol kralı olmuştu.

TÜRKİYE’DE DEVAM KARARI

34 yaşındaki futbolcunun kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldığı belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.