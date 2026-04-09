TFF 1. Lig 34. haftanın kritik maçında Esenler Erokspor evinde Amed Sportif Faaliyetler’i ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

RYAN JACK’TEN MÜTHİŞ GOL

Maça daha istekli başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikada kornerden seken topu önünde bulan tecrübeli İskoç yıldız Ryan Jack’in kaydettiği muazzam golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Ayrıca mücadelenin 27. dakikasında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü kırmızı kart gördü.

DIAGNE BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Amed Sportif Faaliyetler oldu. Takımın yıldız futbolcusu Diagne, 51. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonucun ardından 2. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler puanını 71’e yükseltirken, 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 67 puana ulaştı.

Ligin zirvesinde yer alan Erzurumspor'un ise 75 puanı bulunuyor.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

İstanbul ekibi, ligde önümüzdeki hafta küme düşme hattındaki Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Mesut Bakkal yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek.

DIAGNE'DEN 32 MAÇTA 27 GOL

Sezon başında Suudi Arabistan’dan transfer edilen Senegalli yıldız futbolcu, 32 maçta 27 gol atıp 4 asist yaparak etkileyici performansını sürdürdü. Deneyimli forvet, çıktığı tüm karşılaşmalarda ilk 11’de yer aldı.

34 yaşındaki oyuncu, ligde gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. 2. sırada ise 20 golle Erzurumspor'un yıldız ismi Eren Tozlu bulunuyor.