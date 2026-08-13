2026 DGS sonuçları için yaklaşık 240 bin adayın gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınavın ardından başlayan bekleyiş sürerken, sonuçların saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylar özellikle “DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak?” sorularına yanıt arıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlar ve başarı sıralamaları ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

2026 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı, 2 yıllık ön lisans diplomasını 4 yıllık lisans seviyesine yükseltmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. ÖSYM'nin tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati duyurulmazken geçen yıl sonuçlar saat 10.00'de erişime açılmıştı. Sonuçların 10.00-12.00 arasında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının 13 Ağustos Perşembe günü açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı 'sonuc.osym.gov.tr' üzerinden puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini sorgulayabilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuç ekranına giriş yapan adaylar, sınavdan aldıkları puanı ve başarı bilgilerini görüntüleyebilecek. Açıklanan puanlar, lisans programlarına geçişte yapılacak tercihlerin en önemli kriterlerinden biri olacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların gündemi bu kez tercih sürecine dönecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve başvuru takvimi dikkatle takip edilirken, adaylar puanları ile başarı sıralamalarına göre lisans programları için tercih listelerini oluşturabilecek.