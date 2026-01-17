Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti. Yollardaki toprak bariyerlerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu, Deyr Hafir’de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yapmıştı.

İlerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene’yi kontrol altına aldıktan sonra Rakka il sınırlarına girerek Dibsi Afnan beldesini de kontrol altına aldı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, ordu birliklerinin ilk gruplarının Deyr Hafir’den başlayarak Fırat Nehri’nin batı bölgelerine girmeye başladığını bildirmişti.

SANA duyurdu

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Suriye ordusunun Halep’in doğusundaki Meskene beldesine ulaştığını duyurdu. SANA, ayrıca Halep’in doğusundaki kırsal alanda bulunan Deyr Hafir’de askeri kontrolün tamamen sağlandığını aktardı.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200’den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce açıklamıştı.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir’den başlayarak Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

2 Asker hayatını kaybetti

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Fırat Nehri’nin batısında bulunan Meskene beldesinde devriye görevi yürüten Suriye askerleri YPG/SDG tarafından hedef alındı.

Anlaşmanın ihlal edildiği saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, bazı askerlerin ise yaralandığı bildirildi.

Rakka il sınırlarına da girildi

Suriye ordusu, YPG/SDG işgali altındaki Rakka il sınırlarına girerek Dibsi Afnan beldesini kontrol altına aldı. Deyr Hafir’de kontrolü sağlayan ve Meskene’ye girişini sürdüren ordu birliklerinin, farklı bir yönden de Rakka sınırlarına ulaştığı bildirildi.

Fırat Nehri’nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak amacıyla ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna alternatif bir güzergâhtan uzanarak Rakka il sınırlarında bulunan Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, el-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan’da hakimiyet kurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeyi sürdürdüğü belirtilirken, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekâtın belirlenen hedefler doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.