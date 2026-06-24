Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından dün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat kısıtlama kararının kaldırılmasının ardından Emniyet ifadeleri gerçekleşti.
Sağlık sorunları nedeniyle önceden ifade veren Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren Hatay'daki büyük depreme kızı Eylem Şafak Aydın ile yakalanmıştı. Elif Torun sağ çıkarken, kızı Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.