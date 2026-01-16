Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Devrimci Emekliler Sendikası Bilecik Şube Başkanı Erkut Akkoy, yaptığı yazılı açıklamada emeklilere yapılan ve müjde olarak sunulan zamma tepki göstererek, yaşananlar karşısında haklarını helal etmediklerini söyledi.

Başkan Akkoy en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini, asgari ücretin ise açlık sınırında altında olmaması gerektiğini belirtti. Açıklamasında emeklilerin taleplerini de sıralayan Akkoy şu ifadelere yer verdi;

"Yeni bir yıla, yeni umutlarla girmek isterdik. Ancak 2026’nın ilk haftalarında gördük ki; iktidarın emekçiye, emekliye ve yoksul halka bakışı değişmemiştir. Bu coğrafyanın "Noel Babası" yine sadece zenginlerin bacasından girmiş; sermayeye, yandaşa ve patronlara hediye dağıtırken, halkın payına yine yoksulluk, yine sefalet düşmüştür.

Açlık sınırının 30 bin TL’ye, yoksulluk sınırının 100 bin TL’ye dayandığı bir ülkede, bizlere dayatılan bu sefalet tablosuna sessiz kalmak, sadece kendimize değil, çocuklarımızın geleceğine ve bu halka ihanettir!

"KAYNAK YOK" YALANI ARTIK TUTMUYOR! BU BİR TERCİHTİR, BU BİR SINIFSAL SALDIRIDIR!

Bize yıllardır "Bütçede kaynak yok", "Kemer sıkın" masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz!

Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor.

Rakamlar ortadadır ve bu rakamlar iktidarın utanç vesikasıdır:

2026 Bütçesinden faiz lobisine ayrılan pay tam 2 Trilyon 742 Milyar TL (%14,5) iken;

Bu ülkenin emektarı 16,5 milyon emeklinin aylığı ve sağlığı için ayrılan pay sadece 1 Trilyon 872 Milyar TL (%9,9)'dir!

En düşük emekli aylığını Hazine desteğiyle 20 bin TL’ye tamamlamak için ayrılan kaynak ise sadece 69 Milyar TL’dir. Yani faiz lobisine aktardığınızın zekatı bile değildir!

SERMAYEYE VERGİ AFFI, EMEKLİYE SEFALET ZAMMI!

Hafızamız diri, öfkemiz tazedir. 2013-2025 yılları arasındaki 11 yılda; yandaş şirketlerin, sermaye gruplarının tam 8 Milyar 900 Milyon TL tutarındaki vergi borcunu ve cezasını bir kalemde sildiniz! Zengine gelince "Affettim" diyenler, iş emekliye gelince "Kasada para yok" diyemez!

15 OCAK GÜNÜ PLANLANAN "SADAKA TİYATROSUNU" REDDEDİYORUZ!

AKP iktidarı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, emekliye reva gördüğü 1.062 TL’lik utanç zammını, bir "müjde" gibi sunmaya hazırlanmaktadır. Şimdiden ilan ediyoruz: Bu 1.062 TL’lik artış bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir!

Meclis'te "Dediğim dedik, çaldığım düdük" anlayışıyla el kaldırıp indirecek vekillere sesleniyoruz: O elleriniz, milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek için kaldırın!

Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı Meclis'te başlattığı nöbet eylemini, Bilecik Devrimci Emekliler Sendikası olarak destekliyor ve selamlıyoruz. Ancak sadece Meclis'te değil, sokakta da bu ateşi harlayacağız!

BİZDEN ÇALINANLARI GERİ İSTİYORUZ!

Sarayın iddia edilen günlük 58 milyon liralık harcaması, geçiş garantili köprüler, uçak inmeyen hayalet havalimanları, ballı ihaleler ve "Beşli Çete"lerin kursağına giden milyarlar halkın cebinde kalsa; bugün hiç kimse çöpten ekmek toplayacak hale gelmezdi.

"Emekliye aylığını gününde ödüyoruz" diye övünüyorlar biz sizden lütuf beklemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Biz, yıllarca maaşımızdan peşin peşin kesilen primlerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. Halkın parasının halka dönmesini istiyoruz!

Çarşıya pazara çıkamıyoruz, evde doğalgaz yakamiyoruz hakkımızı istiyoruz.

En düşük emekli maaşına harçlık verir gibi 1.000 TL zam yaparak emekliyi ölüme terk ettiniz Bilecik Devrimci Emekli Sendikası olarak bunu kabul etmiyoruz.

TALEPLERİMİZ NETTİR, PAZARLIĞA KAPALIDIR

En düşük emekli maaşı derhal asgari ücret seviyesine yükseltilmeli ve asgari ücret açlık sınırının altında olmamalıdır.

Tüm emeklilere acilen, kayıplarını telafi edecek seyyanen zam yapılmalıdır.

Aylık Bağlama Oranları ve katsayılar derhal 2008 öncesi sisteme döndürülmelidir.

Sağlıkta "katkı payı" adı altında yapılan soygun durdurulmalı, sağlık tamamen ücretsiz olmalıdır.

Bayram ikramiyeleri sembolik değil, en az bir asgari ücret tutarında olmalıdır.

Evi olmayan kiracı emeklilere acilen kira ve yakacak yardımı bağlanmalıdır.

Kısacası; emekliler, insan onuruna yakışır bir yaşam standardına kavuşmalıdır.

Sevgili dostlar, mücadele arkadaşlarımız;

Bizler bir kilo peynirin hesabını yaparken, "Size müze ve ören yerlerini bedava yaptık" diyerek bizimle dalga geçenlere HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!

Halkın bütçesini sermayeye peşkeş çekenlere HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!

Kamu adına görev yaparken, aldığı maaşın binlerce katı servet edinen, kaynağı belirsiz zenginleşen siyasilere ve bürokratlara HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!

Bizim gençlerimiz işsizlikten kırılırken, liyakatsiz yandaşlarını, 3-5 yerden maaşa bağlayanlara HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!

SANMASINLAR Kİ SUSACAĞIZ!

Emekliyi, emekçiyi açlığa ve sefalete mahkûm eden bu kara düzene, AKP iktidarının yarattığı bu enkaz düzenine karşı, o "sürüngen kölelik" zincirlerini tek tek, halka halka kıracağız!

"Elmanın sapı, üzümün çöpü" deme vakti geçmiştir. Gün; yan yana gelme, omuz omuza durma günüdür. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere emeklilerin üretimden gelen ve sokağa taşan gücünü göstermek zorundayız.

Açlık, sefalet emeklinin kaderi değildir! Bu hesabı soracağız!

Buradan ülkeyi yönetenlere net bir mesaj veriyoruz: Emeklinin sabrını acizlik sanmayın!"