

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'ya geldiğinde emekliye yarım simit vermesini eleştiren Dev Emekli Sen Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, "İktidar emeklileri açlığa mahkum ediyor, Ordu'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye yarım simit hediye ediyor. Nereden bakarsanız bakın emekliye saygısızlık yapılmaktadır." diyerek tepki gösterdi.



"Emekli maaşlarının düşüklüğü yetmezmiş gibi Ocak enflasyonuyla da yoksulluğumuz daha artırıldı." vurgusu yaparak seyyanen zam talebini yineleyen DİSK-Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, "Emekliler maaşlarına seyyanen zam isterken iktidarın ekonomik politikaları nedeniyle Ocak ayı enflasyonu arttı. TÜİĶ verilerinin gerçeği yansıtmadığı kendi yaşamımızda biliyoruz. Açlığa ve yoksulluğa mahkum edenlere karşı demokratik mücadelemiz devam edecek. TÜİĶ Ocak ayı enflasyonunu 4.84 olarak açıklarken bağımsız kuruluş olan ENAG ise 6.32 olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Odası da İstanbul için 4.56 olarak açıkladı. Bu durumda acil olarak Ocak ayından geçerli seyyanen ödeme yapılması bir zorunluluktur." dedi.



EMEKLİLER SENDİKA YASASI İSTİYORUZ



Ekonomik, özlük, demokratik haklarımızı iktidarların iki dudağı arasına sıkıştırılamayacağını söyleyen Özyurt, " İşçiler, kamu emekçileri yeterli olmasa da bir sendika yasasına sahip. Hükümetle ve işverenlerle talepleri için toplu sözleşme masasına oturmaktalar. Emeklilerin uluslararası sözleşmelerden ve Anayasa'dan kaynaklı sendika kurma hakkı olsa da "Emekliler Sendikaları Yasası " olmadığından hükümetle haklarımız için görüşme yapamıyoruz. Bu nedenle buradan yeniden vurguluyoruz ki, haklarımız ve sendika yasası için mücadelemiz devam edecek. Buradan öncelikle mecliste temsil edilen ve edilmeyen tüm partilere sesleniyoruz. Emeklilerin sendika yasası için sesimize ses olup bu konuda gerekli girişimi yapın. Yalnızca maaş görüşmelerinde konuşmak yetmiyor. Emeklilerin talebi yalnızca maaşlarının artırılması değildir; sağlık giderlerinden diğer özlük ve demokratik haklarımız var. Bu haklarımızın güvencesi de sendikalar. Bir an önce Emekliler Sendikalar Yasası çıkarılmalıdır." dedi.