İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, “Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır” uyarısında bulundu. Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı.

İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtilen açıklamada, “Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte, savaş bölgenin ötesine uzanacak ve hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek.” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları, “İran’ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında” görüleceği değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehdit açıklamasında bulunmuştu. Daha önce Körfez ülkelerinin isteği üzerine saldırmaktan vazgeçtiklerini belirten Trump, "İranı bir kez daha vurabiliriz" demiş ve "Henüz karar vermedim" şeklinde konuşmuştu. İran ise Trump'ın saldırı kararından vazgeçmesini alaya almıştı.