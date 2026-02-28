İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Görmediğiniz silahları ortaya çıkaracağız” denilerek karşılık mesajı verildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İran, ABD ve İsrail’in eş zamanlı saldırılarına karşılık askeri üslerini hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Orta Doğu’daki 14 üssüne yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, “Suçlu Amerika ve barbar Siyonist rejim, bu sabah İran’a yaptıkları saldırıyla güçten başka bir dilden anlamadıklarını bir kez daha gösterdi. Masum insanlarımızı ve öğrencilerimizi kana buladılar. Bölgedeki 14 Amerikan üssünü yıldırım operasyonlarıyla hedef aldık, yüzlerce saldırgan asker etkisiz hâle getirildi. Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı ve güçlü operasyonları eskisinden daha kapsamlı şekilde devam edecek” denilmişti.

Yaşanılan gelişmelerin ardından İran Devrim Muhafızları, Trump'a yeniden karşılık verdi.