Kaza, saat 11.00 sıralarında Düzce merkeze bağlı İhsaniye köyünde oldu. Tarlada çapa yapan Nizami Can yönetimindeki 81 BL 645 plakalı traktör devrildi. Can, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 65 yaşındaki Nazmi Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Can'ın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.