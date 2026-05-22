Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Yeniyurt Mahallesi’nde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki Mehmet Yelkesen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Yelkesen’in kullandığı traktör, engebeli arazide ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Mehmet Yelkesen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.