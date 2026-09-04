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Kaynak: DHA

Kaza, 1 Eylül'de, Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkisinde meydana geldi. Römork takılı traktör, yokuş aşağı inerken virajda, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. A.K. ile yanındaki eşi Makbule Koçak ve römorktaki kızları M.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Makbule Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde ölen Koçak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.