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Kaynak: DHA

Mardin'de TIR devrildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çelik sac rulosu yüklü TIR devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, TIR'ın devrilmesi ve savrulan ruloları gören kadının, yanındaki çocuğu da alıp uzaklaştığı anlar, yer aldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, öğleden sonra, Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerinde oldu. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 AAV 451 plakalı çelik sac rulosu yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Çelik sac ruloları yola saçılan ve yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR’ı gören yol kenarındaki kadın, yanındaki çocuğu alıp uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR'ın sürücüsünü, sağlık ekipleri de ayakta tedavi etti. Devrilen TIR ile yoldaki ruloların vinçle kaldırılmasının ardından trafik de normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.