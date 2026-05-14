Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rüzgara dayanamayan bir ağaç gövdesinden kırılarak yol üzerinde park halinde olan araçların üzerine devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağacın devrilmesi ile birlikte üç araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen belediye ekipleri araçların üzerine devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.