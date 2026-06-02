Ticaret Bakanlığı, her bütçeye hitap etmesi ve dört mevsim kullanılabilir olması nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih edilen devre tatil ile mülk tesislerinin satışı ve pazarlanması konusunda resmi bir uyarı yayımladı. Sektördeki bazı firmaların "ücretsiz tatil" gibi cezbedici vaatlerle yürüttüğü agresif pazarlama faaliyetlerine yönelik şikayetlerin artması üzerine Bakanlık harekete geçti.

FİRMALARA 352 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Bakanlık tarafından ulaştırılan şikayetler doğrultusunda kapsamlı incelemeler başlatıldı. Yapılan açıklamada denetim sonuçlarına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

2023 yılından bugüne kadar 21 firma hakkında 25 ayrı soruşturma raporu hazırlanarak Cumhuriyet başsavcılıklarına sevk edildi.

Denetlenen 62 firma hakkında toplamda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Halen 3 firma ile ilgili yasal denetim süreci devam ediyor.

"ÜCRETSİZ TATİL" VAATLERİNE KARŞI BİLİNÇLİ OLUNMALI

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına imza atılan tüm bilgi, belge, sözleşme, senet ve vekaletnamelerin mutlaka detaylıca okunması gerektiğinin altını çizdi. Tüketicilerin sıklıkla "ücretsiz tatil kazandınız" yalanıyla tesislere davet edildiği ve burada yoğun psikolojik satış baskısına maruz kaldığı hatırlatılarak, bu tür davetleri kabul edenlerin tesise gittiklerinde kendilerine agresif bir satış yapılacağının bilincinde olmaları gerektiği aktarıldı. Ayrıca vadedilen sözlü sözleşme şartları ile imzalatılan metinlerin birbiriyle uyumlu olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

TÜKETİCİLERİN 14 GÜNLÜK KOŞULSUZ CAYMA HAKKI BULUNUYOR

Satış işleminden en az bir gün önce tüketiciye ön bilgilendirme formunun verilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtilen açıklamada, tüketicilerin sözleşme imza tarihinden itibaren hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden 14 gün içinde cayma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Sözleşme tapu devrini kapsıyorsa cayma bildirimi noter kanalıyla, sadece kullanım hakkı devrini içeriyorsa yazılı olarak yapılıyor. 14 günlük yasal cayma süresi dolmadan tüketiciden kaparo, peşinat veya herhangi bir isim altında ücret talep edilemiyor; tüketiciyi borçlandıracak belge veya senet alınamıyor. Tapu devri içermeyen, sadece şahsi kullanım hakkı sunan sözleşmeler en fazla 10 yıl süreliğine kurulabiliyor. Tüketici, hakkını o dönem kullanmayacağını tatil başlangıcından en az 90 gün önce sağlayıcıya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirirse, o yıl için aidat, ortak gider veya yönetim masrafı ödemekle yükümlü tutulamıyor.

HAK ARAMA YOLLARI VE BAŞVURU LİMİTLERİ

Yaşanan mağduriyetlerde hukuki yollara başvurulması gerektiğini hatırlatan Ticaret Bakanlığı, mülk ve devre tatil uyuşmazlıklarında izlenecek rotayı açıkladı:

“Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda 2026 için değeri 186 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden dolandırıcılık iddialarına ilişkin olarak Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulmalıdır."