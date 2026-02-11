Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Devre arasında en çok para harcayan takımlar: Süper Lig devi şaşırttı

Devre arasında en çok para harcayan takımlar: Süper Lig devi şaşırttı

Kış transfer döneminde en çok harcama yapan takımlar belli oldu. Süper Lig devi listede 4. sırada yer aldı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Heyecan dolu transfer dönemi sona erdi. Bu süreçte en çok para harcayan takımlar da gün yüzüne çıktı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kış transfer döneminde yaptığı harcamayla listede 4. sırada yer aldı. İşte o Liste...

1. Manchester City | 95 milyon Euro

2. Crystal Palace | 89 milyon Euro

3. Al Hilal | 70 milyon Euro

4. Beşiktaş | 57 milyon Euro

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu 7 yeni oyuncuyla güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, kaleci Devis Vasquez, savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan, orta saha oyuncuları Junior Olaitan ve Kristjan Asllani ile santrfor Hyeon-gyu Oh’u kadrosuna kattı.

Emmanuel Agbadou için 18 milyon euro bonservis ödeyen Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh’u 14 milyon euroya transfer etti. Murillo ve Olaitan için 5’er milyon euro harcanırken, Tammy Abraham’ın bonservisini 15 milyon euroya alıp 21 milyon euroya Aston Villa’ya sattı.

Böylece siyah beyazlıların kasasından 57 milyon euro çıkmış oldu.

Kaynak: Spor Servisi
