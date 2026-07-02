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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Devon Hall'ın yeni takımı resmen belli oldu.

İtalya temsilcisi Olimpia Milano, daha önce formasını giyen ABD'li basketbolcuyu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla çok yıllı sözleşme imzalandığını duyurdu.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Devon Hall, Fenerbahçe Beko'daki döneminin ardından kariyerine yeniden Olimpia Milano'da devam edecek. Tecrübeli oyuncu, daha önce de İtalyan ekibinde başarılı performanslar sergilemişti.

YENİ SEZONUN KADROSUNDA YER ALACAK

Olimpia Milano, Hall transferiyle birlikte yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirirken, tecrübeli oyuncunun hem İtalya Ligi hem de EuroLeague'de takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor.