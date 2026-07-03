Çin'de kamulaştırma teklifini elinin tersiyle iten bir ev sahibi, hükümetin otoyolu evinin çevresine yapmasıyla büyük bir hüsran yaşadı.
Devletin verdiği arsa ve milyonluk tazminatı istemedi...Hayatının pişmanlığını yaşadı
Hükümetin sunduğu dev kamulaştırma teklifini az bularak reddeden inatçı ev sahibi hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı.Kaynak: Haber Merkezi
Mynet'in haberine göre, Ülke genelinde kentsel dönüşüm ya da altyapı çalışmalarında mülkünü devretmeye direnen mal sahiplerinin yapıları "nail house" yani "inatçı ev" olarak adlandırılıyor. Bu tarz binalar, büyük projelerin planlarını değiştirmesine neden olabildiği için sık sık kamuoyunun gündemine oturuyor.
OTOYOLU EVİNİN ETRAFINA İNŞA ETTİLER
Jiangxi eyaletinin Jinxi ilçesinde bulunan otoyolun tam ortasında kalan bu yapı, kuş bakışı bakıldığında ortaya çıkan manzara sebebiyle "Jinxi'nin Gözü" olarak isimlendiriliyor. Bahar Festivali sırasında trafiğe açılan yol, ev yıkılmadan tamamlandı.
Üstelik inşaat ekipleri, ailenin dışarıyla bağlantısını kesmemek adına onlara özel bir erişim yolu da sağladı. Bu durum, yetkililerin evi yıkmaktan veya yeni bir tazminat önermekten tamamen vazgeçtiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
TOFU SATICISININ BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Geçimini tofu satarak sağlayan mülk sahibi Ye Yushou, 2022 yılında hükümet tarafından kendisine sunulan teklifi nasıl geri çevirdiğini anlattı.
Hükümetin yaklaşık 220 bin ABD dolarına denk gelen bir milyon 600 bin yuan nakit ile iki arsa teklifini reddettiğini belirten Ye, o dönem iki milyon yuan ve üç arsa talep ettiğini ifade etti. Pazarlıkların neden tıkandığına dair ayrıntı vermeyen Ye, Çin medyasına yaptığı açıklamada, "Sanki bir kumar oynadım ve kaybettim" diyerek hissettiği pişmanlığı dile getirdi.
KOMŞULARININ EVLERİ YIKILDI
Bölgedeki diğer üç komşusunun evleri ise çoktan kamulaştırılıp yıkıldı. Yetkililer, 14 kilometrelik çevre yolunu yaklaşık 460 milyon yuan (63 milyon ABD doları) maliyetle bitirdi ve otoyolun ortasında sadece Ye'nin evi kaldı. Ayrıca, hükümetle pazarlık gücünü artırmak için Pekin'den avukat tutan Ye'nin, bu süreçte yaklaşık 100 bin yuan (14 bin ABD doları) masraf yaptığı da ortaya çıktı.
*Görseller temsili, yapay zeka ile üretilmiştir.