Devletin verdiği arsa ve milyonluk tazminatı istemedi...Hayatının pişmanlığını yaşadı

Hükümetin yaklaşık 220 bin ABD dolarına denk gelen bir milyon 600 bin yuan nakit ile iki arsa teklifini reddettiğini belirten Ye, o dönem iki milyon yuan ve üç arsa talep ettiğini ifade etti. Pazarlıkların neden tıkandığına dair ayrıntı vermeyen Ye, Çin medyasına yaptığı açıklamada, "Sanki bir kumar oynadım ve kaybettim" diyerek hissettiği pişmanlığı dile getirdi.