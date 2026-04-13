Devletin üst kademe ve kurumlarında AK Partili isimlerin akrabalık bağları dikkat çekti. Türk Hava Yolları, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası ve bakanların akrabalık ilişkilerini gazeteci Timur Soykan ortaya çıkardı.

Timur Soykan'ın aktardığı bilgiler şöyle:

-THY'de görevden alınan Ahmet Bolat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kardeşi.

-Ahmet Bolat'ın yerine atanan Murat Şeker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşinin damadı.

-Eski AKP Milletvekili ve Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da THY yönetim kurulu üyeliğine atandı.

-Hasan Murat Mercan'ın kızı da Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın eşi. Hasan Murat Mercan'ın kızı ve Enerji Bakanı'nın eşi Simin Mercan Bayraktar ise Merkez Bankası'nda uzman.

-Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise Hasan Murat Mercan'ın yeğeni.

-Yani Hasan Murat Mercan'ın kızı, Hasan Mercan'ın yeğeninin başkan olduğu Merkez Bankası'nda uzman. Hem kızı hem yeğeni Merkez Bankası'nda çalışıyor, kendisi de THY yönetim kurulu üyesi.