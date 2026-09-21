Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Eğitim-Bir-Sen, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ve ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Yaklaşık 2 milyon 426 bin adayın başvurduğu sınavda devlet üniversitelerindeki örgün programların kontenjanlarının yaklaşık yüzde 99'u ilk yerleştirmede doldu. Buna karşın 30 binden fazla adayın yerleştiği bölüme kayıt yaptırmadığı belirtildi.

KONTENJANLAR ÜÇ YILDA YÜZDE 36 AZALDI

Analize göre devlet üniversitelerinin açık öğretim dışındaki kontenjanları, 2023'e kıyasla yaklaşık 264 bin azalarak 2026'da 730 bin seviyesine geriledi. Böylece üç yıldaki düşüş yaklaşık yüzde 36 oldu.

Vakıf üniversitelerinde ise kontenjanların yaklaşık yüzde 80'i dolarken, ilk yerleştirme sonunda 35 bin 706 kontenjan boş kaldı.

EK YERLEŞTİRMEYE 110 BİN KONTENJAN

17 Eylül'de açıklanan verilere göre ek yerleştirmeye yaklaşık 62 bin ön lisans ve 48 bin lisans olmak üzere toplam 110 bin kontenjan kaldı.

Eğitim-Bir-Sen, kontenjanların öğrencilerin tercihleri, programların istihdam imkanları, bölgesel ihtiyaçlar ve üniversitelerin akademik ve fiziki kapasiteleri dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirtti.