Devlet dediğimiz yapı yalnızca bir toprak parçasının üzerinde dalgalanan bayrak değildir. O toprağın altına da üstüne de, sınırları içerisinde yaşayan insana da, kamu düzenine de hükmeden ve bunlardan sorumlu olan büyük bir organizasyondur.

İnsanlık tarihi kadar eski bir başka gerçek daha vardır: Suç.

Adı çağlara göre değişmiştir; eşkıyalık olmuştur, kaçakçılık olmuştur, çetecilik olmuştur, organize suç olmuştur. Devletler de bunlarla yalnızca cezalandırarak mücadele etmemiştir. Bazen cezalandırmış, bazen ıslah etmiş, bazen topluma kazandırmış, bazen de kamu düzeni içerisinde kontrol altına almaya çalışmıştır.

Çünkü devlet yönetmek başka, öfkeyle hüküm vermek başka şeydir.

Yakın tarihimize bakalım.

Millî Mücadele başladığında ortada bugünkü anlamıyla güçlü ve düzenli bir devlet mekanizması yoktu. Osmanlı ordusu büyük ölçüde terhis edilmiş, Anadolu işgal edilmişti. İşte Kuvâ-yı Milliye bu şartlarda ortaya çıktı. Kuvâ-yı Milliye’nin insan kaynağı arasında subayların yanı sıra efelerin, zeybeklerin, eşkıyaların ve asker kaçaklarının da bulunduğu tarihî kaynaklarda yer almaktadır.

Yörük Ali Efe bunun çarpıcı örneklerinden biridir. Millî Mücadele’ye katılması istenirken kendisine ve beraberindekilere suçlarının affedileceği, rütbe ve madalya verileceği bildirildi. Ardından Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe, çeteleriyle birlikte Millî Mücadele saflarına katıldılar. Yörük Ali Efe’nin kuvvetleri Malgaç Baskını’nda Yunan birliklerine karşı mücadele etti, daha sonra Aydın’ın geri alınmasında rol oynadı.

Buradan çıkarılacak sonuç, “suç işleyen herkes kahramandır” değildir.

Tam tersine.

Devlet gerektiğinde dün kanun dışına çıkmış bir insanın enerjisini bugün milletin ve devletin meşru hedefleri doğrultusunda yönlendirebilir. Fakat bunu yapan sokak değil, otoritedir; kişisel ilişkiler değil, devlet aklı ve hukuk olmalıdır.

Cumhuriyet döneminde de benzer güvenlik politikalarının farklı biçimlerini gördük.

1985’ten itibaren terörle mücadele kapsamında uygulanan köy koruculuğu sistemi bunun örneklerinden biridir. Korucular istihbarattan rehberliğe, arazi bilgisinden güvenlik güçlerine desteğe kadar çeşitli alanlarda PKK terörüne karşı devletin yanında görev yaptılar. Sistemin yanlış uygulamaları, doğurduğu sorunlar ve eleştirilen tarafları da oldu.

Yani tarih bize tek renkli bir fotoğraf göstermiyor.

Devlet bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan bölgedeki insan unsurunu devletin yanında tutmaya, güvenlik sisteminin içerisine almaya çalışmıştır. Dün birbirine husumet besleyen insanları barıştırmak, kan davalarını sona erdirmek, toplumun bir kesimini suç ve terör örgütlerinin etkisinden çıkararak devletin yanında tutmak da devlet yönetiminin kullandığı yöntemlerden olmuştur.

Bugün de tartışmamız gereken mesele budur.

“Bu adam nasıl dışarı çıktı?”

“Bunlar nasıl barıştırıldı?”

“Dün birbirine düşman olanlar bugün nasıl yan yana getirildi?”

Bu sorular elbette sorulmalıdır. Hukukun üstünlüğü açısından da sorulmalıdır. Çünkü devlet aklı denilen kavram hukuksuzluğun mazereti olamaz.

Fakat devletin insanları barıştırması, suç çevrelerini dağıtmaya çalışması, bazı insanları ıslah ederek topluma kazandırması veya birbirine düşman grupları kontrol altında tutması başlı başına yeni bir yöntem değildir.

Gelelim bugüne…

Olup bitenlerin bir bölümü kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Ancak bizim gördüğümüz, devletin gördüğünün tamamı değildir. Devletin elinde istihbarat kurumlarının topladığı bilgiler, güvenlik değerlendirmeleri ve geleceğe ilişkin senaryolar vardır. Hangi tedbirin hangi bilgiye dayanarak alındığını, yarın için hangi hazırlıkların yapıldığını dışarıdan bütünüyle bilmemiz mümkün değildir.

Bize gaipten haber gelmediğine göre, bugün bilmediğimiz bazı şeylerin sebep ve sonuçlarını zaman içerisinde göreceğiz.

Ancak bildiğimiz bir şey var:

Bu ülkenin kavgadan çok huzura, husumetten çok barışa ihtiyacı vardır.

Bu noktada Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemde ortaya koyduğu gayretleri yalnızca eleştirmek yerine, neyi hedeflediğini anlamaya çalışmayı önemli buluyorum. Kendisi “Terörsüz Türkiye” hedefini barış, kardeşlik, toplumsal bütünleşme ve terörün ortadan kaldırılması çerçevesinde tarif ediyor.

Ben meseleye bir ülkücü olarak başka bir pencereden de bakıyorum.

Evet, zaman zaman hayıflanıyorum.

“Keşke aynı yakınlık, aynı şefkat, aynı kucaklayıcılık yıllarca bu hareketin yükünü omuzlarında taşıyan ülkücülere de gösterilseydi” diyorum.

Bunu söylemek benim hakkımdır.

Çünkü bunun sahadaki karşılığını da biliyorum. Yıllarca bedel ödemiş, cezaevlerinden geçmiş, işinden olmuş, ailesi mağdur olmuş nice ülkücünün zaman zaman kendisini yalnız ve sahipsiz hissettiğini gördüm.

Fakat hayat da siyaset de bize şunu öğretiyor:

Her şey zamanın şartlarına ve devletin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

O halde ülkücü de kendi muhasebesini yapacaktır.

Artık ülkücü ne yalnızdır ne de alternatifsizdir.

Kendi aklıyla düşünecek; kendisine kimin değer verdiğine, kimin yanında durduğuna, kimin koruduğuna ve siyasi tercihlerinin kendisine, milletine ve devletine ne kazandırdığına bakacaktır. Önceliklerini ve tercihlerini de kendi vicdanı ve muhakemesiyle belirleyecektir.

Kimse ülkücünün iradesini cebinde taşıdığını zannetmemelidir.

Çünkü ülkücülük bir parti üyeliğinden önce bir fikir, bir dünya görüşü ve memleket meselesidir.

Bütün bunların sonunda tekrar aynı noktaya geliyoruz:

Devlet suç örgütleriyle mücadele ederken suç örgütüne dönüşemez. Suçluyu topluma kazandırırken suçu meşrulaştıramaz. İnsanları barıştırırken adaleti feda edemez.

Ama devlet yalnızca cezalandıran bir mekanizma da değildir.

Gerektiğinde cezalandırır, gerektiğinde ıslah eder, gerektiğinde barıştırır, gerektiğinde topluma yeniden kazandırır.

Çünkü büyük devlet intikam peşinde koşmaz; sonuç alır.

Millî Mücadele’den bugüne değişmeyen temel gerçek budur:

Devlet bazen yumruk olur, bazen uzanan el. Ama her ikisinde de ölçüsü hukuk, hedefi milletin huzuru olmak zorundadır.