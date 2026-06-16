Kaynak: Haber Merkezi

Bir devlet okulunda okul idaresi tarafından gönderildiği öne sürülen mesaj tartışma yarattı.

İddiaya göre sınıf başkanı olan bir öğrenci, okul idaresi tarafından gönderilen bir mesajı arkadaşlarının da bulunduğu WhatsApp grubuna attı. O mesajda yüksek devamsızlığı bulunan öğrencilerin okul aile birliğinin hesabına yatıracakları para karşılığında devamsızlık kayıtlarının düzeltilebileceği belirtildi.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Sultançiftliği’nde bulunan Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda paylaşılan mesaj velilerin dikkatini çekti. Gruba gönderilen mesajda, toplam devamsızlığı 30 günü aşan öğrencilerin, Okul Aile Birliği’ne belirli miktarlarda bağış yapmaları halinde devamsızlıklarının düzeltileceği öne sürüldü.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Toplam devamsızlığı (özürlü+özürsüz) 30'dan fazla olanlar Okul Aile Birliği'ne bağış yapıp dekontu bana atarlarsa devamsızlıklarını düzelteceğim. Bu hafta içerisinde düzeltme şansımız var."

Paylaşımda ayrıca devamsızlık gün sayısına göre ücret tarifesi de yer aldı. Buna göre;

30-40 gün arası devamsızlığı bulunan öğrencilerden 700 TL,

40-50 gün arası devamsızlığı bulunan öğrencilerden 800 TL,

50 gün ve üzeri devamsızlığı bulunan öğrencilerden ise 1.000 TL "bağış" talep edildiği görüldü.

Mesajın devamında ise, "Normalde devamsızlık düzelmiyor. Tercih sizin. Sınıf tekrarına kalmamak için güzel bir fırsat. Velinizin okula gelmesine gerek yok, dekontu bana atabilirsiniz" ifadeleri dikkat çekti.

"MESAJI MÜDÜR YARDIMCISI ATTI"



Habere göre, söz konusu mesajı arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna atan sınıf başkanı E.D., “Benim bir suç yok. O mesajı okul müdür yardımcımız benim de bulunduğum başka bir gruba attı. Ben de diğer arkadaşlarımla paylaştım” dedi.

PARA YATIRAN ÖĞRENCİ KONUŞTU



Okul Aile Birliğinin hesabına bin TL yatırarak devamsızlığının silindiğini aktaran F. İsimli öğrenci, “Bizler son sınıfız. Bazı arkadaşlarımız ders çalıştığı için okula gelmiyor. Benim de devamsızlığım çoktu. Zaten silineceğini biliyordum. Normalde ‘ailemiz gelip halleder’ diyordum. Ama bu kez açık bir şekilde İBAN atıldı gruba. Buna ben de şaşırdım. Ama devamsızlığın bu şekilde dahi olsa silinmesi çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ VELİSİ: HUKUKSUZLUĞA SON VERİLSİN

Çoğunun bulunduğu WhatsApp grubundan söz konusu yazışmayı okuyan bir veli ise, “Okuduğumda gözlerime inanamadım. Ne yapacağımı bilemedim. Bu hukuksuzluğa umarım birileri son verir” dedi.

OKUL MÜDÜRÜ YANIT VERMEDİ



Skandal uygulamayı sormak için aranan okul müdürü ise iddialara yanıt vermek yerine, “Siz ne hakla arayıp bunu soruyorsunuz?” diye konuştu.