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Devlet Memurları Eğitim Sendikası Genel Başkanı Metin Öksüz, proje okulu uygulaması kapsamında gerçekleştirilen öğretmen ve yönetici atamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Öksüz, mevcut sistemin eğitimde adalet ve liyakat ilkelerini zedelediğini belirterek, proje okulu uygulamasının mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Öksüz'ün açıklaması şöyle:

"PROJE OKULU SİSTEMİ EĞİTİMDE ADALETİ YIKMIŞTIR"

Devlet Memurları Eğitim Sendikası olarak uzun süredir dile getirdiğimiz uyarılar ne yazık ki bir kez daha haklı çıkmıştır. Proje okulu adı altında yürütülen öğretmen ve yönetici atamaları, liyakatten uzaklaşmış, keyfiyetin kurumsallaştığı bir yapıya dönüşmüştür.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARININ KADERİ KAPALI KAPILAR ARDINDA BELİRLENİYOR"

Bugün ortaya çıkan tablo göstermektedir ki; yılların emeği, mesleki başarı, akademik yeterlilik ve hizmet puanı bir kalemde yok sayılabilmekte, eğitim çalışanlarının kaderi objektif kriterlerle değil, kapalı kapılar ardında verilen kararlarla belirlenmektedir.

Bu anlayış hukuka da, kamu yönetimi ilkelerine de, eğitimde fırsat eşitliğine de aykırıdır.

"BU SİSTEMİN ADI LİYAKAT DEĞİL KEYFİYETTİR"

Bir okulun başarısını sağlayan öğretmenleri ve yöneticileri hiçbir somut gerekçe ortaya koymadan görevden uzaklaştıran, yerlerine hangi ölçütlerle kimlerin tercih edildiğini kamuoyuna açıklayamayan bir sistemin adı liyakat değil, keyfiyettir.

"UYGULAMA İFLAS ETMİŞTİR"

Biz artık tek tek mağduriyetleri değil, bu mağduriyetleri üreten sistemi konuşuyoruz.

Devlet Memurları Eğitim Sendikası olarak açık ve net söylüyoruz:

Mevcut proje okulu uygulaması iflas etmiştir.

Bu sistem; eğitim kurumlarını güçlendirmemiş, tam aksine çalışma barışını bozmuş, öğretmenleri ve yöneticileri gelecek kaygısıyla karşı karşıya bırakmış, okullarda huzuru ve motivasyonu zedelemiştir.

"ADALETSİZLİK MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

Hiç kimse, "takdir yetkisi" kavramının arkasına sığınarak adaletsizliği meşrulaştıramaz. Takdir yetkisi; keyfi davranma yetkisi değildir. Kamu gücü, kişisel tercihlere göre değil, hukuk ve liyakat esas alınarak kullanılmak zorundadır.

Devlet Memurları Eğitim Sendikası olarak proje okulu uygulamasının mevcut haliyle tamamen karşısındayız. Öğretmen ve yönetici atamalarının ayrıcalıklı okul anlayışıyla değil, tek tip, şeffaf, denetlenebilir ve objektif kriterlerle yürütülmesini savunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı; eğitim çalışanlarının mesleki onurunu zedeleyen, kurumlarda huzursuzluk oluşturan ve kamu vicdanını yaralayan bu uygulamaya son vermeye davet ediyoruz.

Eğitim sistemi, kişilere göre şekillenen tercihlerle değil; hukukla, liyakatle ve adaletle yönetilmelidir.

Devlet Memurları Eğitim Sendikası, haksızlığa uğrayan her öğretmenin ve her yöneticinin yanında olmaya; eğitimde adalet ve liyakat mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Liyakat yoksa adalet yoktur. Adalet yoksa güven yoktur. Güvenin olmadığı yerde ise nitelikli eğitimden söz edilemez.