Devlet İstanbul’da 15 bin daireyi kiraya verecek: Tarih belli oldu

İstanbul'da artan kira fiyatlarına karşı hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde beklenen aşamaya gelindi.
15 bin konutu kapsayan projede ilk teslimlerin ne zaman yapılacağı belli oldu.
İstanbul'da artan kira fiyatlarına karşı hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde beklenen aşamaya gelindi.
15 bin konutu kapsayan projede ilk teslimlerin ne zaman yapılacağı belli oldu.
İSTANBUL'DA İLK KEZ UYGULANACAK
"500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul için farklı bir model hayata geçirilecek.
Kentte yapılacak 15 bin sosyal konut satılmak yerine belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara kiralanacak.
BİR BÖLÜMÜ TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projede gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kurum, İstanbul'da kiraya verilecek sosyal konutların bir bölümünün tamamlandığını duyurdu.
İLK TESLİMLER EYLÜLDE
Merakla beklenen teslim takvimini de açıklayan Kurum, ilk konutların Eylül 2026 içerisinde İstanbullulara teslim edilmeye başlanacağını söyledi.
Böylece 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk hak sahiplerinin evlerine kavuşacağı dönem netleşmiş oldu.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Projenin en fazla merak edilen konularından biri ise kiralık sosyal konutlardan kimlerin yararlanabileceği.
Başvuru ve yararlanma şartları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Belirlenecek kriterlerin Kabine'de Cumhurbaşkanı'na sunulacağı açıklandı.
ŞARTLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK
Bakan Kurum'un açıklamasına göre kiralık sosyal konutların şartlarının önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Böylece kimlerin başvurabileceği ve uygulamanın ayrıntıları da netlik kazanacak.
HEDEF KİRALARI AŞAĞI ÇEKMEK
15 bin konutluk uygulamanın temel hedeflerinden biri İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek.
Kurum, projeyle özellikle dar gelirli vatandaşların desteklenmesinin ve kentteki kira enflasyonunun aşağı çekilmesinin amaçlandığını belirtti.
İSTANBUL'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
İstanbul'da ilk kez uygulanacak model kapsamında toplam 15 bin kiralık sosyal konut vatandaşların kullanımına sunulacak.
İlk teslimler Eylül 2026'da başlayacak. Başvuru ve yararlanma şartlarının ise önümüzdeki hafta açıklanmasıyla projenin merak edilen diğer ayrıntıları da belli olacak.