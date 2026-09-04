Devlet İstanbul’da 15 bin daireyi kiraya verecek: Tarih belli oldu

İSTANBUL'DA İLK KEZ UYGULANACAK

"500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul için farklı bir model hayata geçirilecek.

Kentte yapılacak 15 bin sosyal konut satılmak yerine belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara kiralanacak.