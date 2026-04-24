Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, her iki doktorun da hastaneye tedavi için gelen vatandaşlardan ameliyat işlemleri için "ek ücret" adı altında yüksek miktarlarda para talep ettikleri saptandı. Toplam 305 bin 485 TL haksız kazanç elde edildiği belirlenen olayda, bazı hastaların bu talebi reddederek CİMER üzerinden şikayette bulunmasıyla skandalın perdesi aralandı.

DOLARLA VE TÜRK LİRASIYLA RÜŞVET TARİFESİ

Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu doktorların rüşvet "tarifesi" de gün yüzüne çıktı. İddianamede yer alan tespitlere göre; Dr. Gürkan Örskıran’ın hastalarından ameliyat başına 20 bin ile 30 bin TL arasında ödeme aldığı, Dr. Cem Gülçin’in ise rüşvet bedeli olarak 1.200 ile 1.400 dolar arasında rakamlar talep ettiği belirlendi.

ŞOK İTİRAF: MADDİ İHTİYAÇTAN DEĞİL, HIRSIMDAN YAPTIM

Soruşturma aşamasında şüpheli doktorların ifadeleri arasındaki zıtlık dikkat çekti.

Dr. Gürkan Örskıran savunmasında suçlamaları reddederek, dışarıdan herhangi bir malzeme temin edilmediğini ve usulsüzlük yapmadığını iddia etti.

Dr. Cem Gülçin ise suçunu itiraf ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gülçin ifadesinde; yaptıklarının etik ve ahlaki olmadığını kabul ederek, parayı maddi imkansızlıktan değil, tamamen hırsından dolayı talep ettiğini dile getirdi.

4 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda her iki doktorun da "Rüşvet Almak" suçundan ayrı ayrı 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Tutuklu bulunan doktorlar, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.