Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Hastanelerimiz, vatandaşlarımıza otel konforunda hizmet sunuyor.” sözleri, sağlık sisteminin sahadaki gerçekliğiyle çelişiyor. Ülkenin birçok kentinde kamu hastaneleri uzun süredir bakım ve yenileme ihtiyacıyla gündeme gelirken, bakımsızlıktan yıpranan hastane odaları, tuvaletler ve koridorlar tablonun çok farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Kamu hastanelerinin durumunun içler acısı olduğu gerçeği ortadayken sağlık çalışanları ve vatandaşlar mevcut koşulların “otel konforu” söylemiyle bağdaşmadığını dile getiriyor. Vatandaşlar ‘‘Bakan konfordan bahsediyor ama bahsettiği konfor özel hastanelerde var. Oralarda otel konforu var. Parası olan konforu tadıyor. Konfor değil sağlık hizmeti istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

OTEL DEĞİL SAĞLIK HİZMETİ TALEBİ

Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına sosyal medyada tepki gösteren vatandaşların, şunları yazdı:

Randevu alırsak otel konforunda hastanelere gidebiliriz. 5 dakika bile sürmeyen muayene oluruz, şansımız varsa tetkiklerimiz yapılır. Ölmezsek bir kaç ay bekleriz! Birileri zengin olsun diye açılan özel hastanelere paramız varsa gidebiliriz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı niye Sağlık Bakanı gibi konuşuyor diye sorsam anlamsız olacak. Artık her şey anlamsız ve mantık aramak saçma.

Erzurumda ufacık odaya 3 tane hasta yatağı sıkıştırılıyor hasta yakını için ayakta duracak yer dahi olmuyor. Kaç defa koridorlarda yerlerde uzandığımı bilirim. Hiç otel konforu gibi gelmedi.

Doğru! Otel konforu olacak ki daha önce duyduğumuz gibi müşteri olan hastalar rahat uyusunlar ama tedavi ve tanı koyabilecek ne kadar doktor var onu bilemem!

Hastanelerimiz otel konforundaymış arkadaşlar kıymetini bilin diyor sayın bakan. Not kardiyoloji anabilim dalı için randevu 5 ay sonrasına gün verdiler bilginiz olsun bakan bey.

Otel konforu istesem otele giderim, hijyen ve kaliteli tedavi yeter. Bir sene sonraya MR değil.

Hastaneler tatil köyü değil. Millet randevu alamıyor hastanelerden, parası olmayan yandı.. Kafa mı buluyorsunuz bizimle neyin peşindesiniz?

İstenilen otel değil nitelikli sağlık hizmeti.

Çok haklı. Kardiyoloji yoğun bakımda yer olmadığı için eşim için gün boyu Çam Sakura Şehir Hastanesi acilde hiç bir tedavi yapılmadan bekledik. Hemşire 4 gündür bekleyen var demişti. Gerçekten otel hizmeti var ama acilde olduğumuz için su bile vermeyen otel. Otel değil hastane ve doktor istiyoruz.

2 saat önce Ankara Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeydim. Şehirlerarası otobüs terminali gibiydi. Kendimizi otel lobisinde hissedemedik.

Hastanelerde yataklar pislik içinde, çarşaflar yırtık.

GERÇEK TABLO ÇOK FARKLI

Bakan Işıkhan’ın sözleriyle kamu hastanelerinin “otel konforunda hizmet verdiği” iddiası sağlık çalışanları ve doktorlar tarafından da eleştirildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Vatandaşın ve sağlık personelinin deneyimi bambaşka” diyerek Bakan’ın çizdiği pembe tablonun sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Küçükosmanoğlu “Polikliniklerde uzun kuyruklar var. Doktor dinlenme odaları yetersiz. Tuvaletlerde sabun, tuvalet kağıdı yok. Yemekhaneler yetersiz, çoğu doktor evinden getirdiği yemekle idare ediyor” dedi.

Şehir hastanelerindeki gösterişli odaların genel tabloyu gizleyemeyeceğini belirten Küçükosmanoğlu “Bunlar çoğunluğu yoksulun ulaşamadığı, yurtdışı hastalara yönelik odalar. Ortalama kamu hastaneleri hâlâ dökülüyor" ifadelerini kullandı. Üniversite hastanelerine yeterli yatırım yapılmadığını da vurgulayan Küçükosmanoğlu, “Çapa ve Cerrahpaşa gibi köklü hastaneler yıllardır çökertiliyor. Pandemi sırasında prefabrik barakalarda hizmet verildi. Amiral gemisi olması gereken hastaneler bile ihmal ediliyor” dedi.

Sağlık politikalarının bilinçli ihmaller içerdiğini savunan Küçükosmanoğlu, şehir hastanelerine yapılan devasa yatırımlar yerine Türkiye genelindeki kamu hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerine kaynak ayrılabileceğini belirtti. “Özel hastaneler ve yurtdışı hastalar için yapılan suit odalar var. Halkın çoğu bunlara ulaşamaz. Bu, kamu kaynaklarının çarçur edilmesi demek” dedi.

KAMU HASTANELERİNDEN BAZI MANZARALAR

Odalar dökülüyor: Hastane odaları, tuvaletler, hekim ve hemşire dinlenme odaları ile bekleme koridorları gibi birçok alanda fiziki koşullar kötü durumda.

Klimalar çalışmıyor: Hastanelerden gelen şikâyetler klimaların çoğu zaman çalışmadığını, pencerelerin dahi açılmadığını ortaya koyuyor.

Dinlenme odaları yetersiz: Sağlık çalışanlarının dinlenme alanlarının fiziki şartlarının yetersiz olduğu belirtiliyor.

Yemekler hijyenik değil: Sağlık çalışanları ve hastalar kamu hastanelerindeki yemeklerin kalitesiz ve hijyenik olmadığını sık sık dile getiriyor. Yemeklerden böcek ya da bilinmeyen maddelerin çıkması ise artık sık rastlanan bir durum olarak gösteriliyor.